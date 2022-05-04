«Байер» оценил своего лидера минимум в 75 миллионов евро

В леверкузенском «Байере» обеспокоены интересом ряда европейских клубов к ведущему полузащитнику команды Муссе Диаби. «Фармацевты» решили обозначить сумму, которая должна отпугнуть потенциальных покупателей.

Как стало известно Sportbild, немецкий клуб намерен выручить с продажи своего лидера не менее 75 миллионов евро. В списке потенциальных покупателей фигурируют «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и «Рома».

Контракт 22-летнего француза с «Байером» рассчитан до 2025 года, в нем отсутствует пункт о сумме выкупа.

В этом сезоне Бундеслиги Диаби забил 12 голов и отдал 11 ассистов в 30 матчах.