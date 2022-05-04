Гинтер присоединиться к «Фрайбургу»

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер переходит во «Фрайбург» в качестве свободного агента, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «Фрайбург» подписал с футболистом сборной Германии контракт до 2026 года с зарплатой €4 млн.

В текущем сезоне 28-летний защитник провёл за «жеребцов» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Его цена на Transfermarkt составляет €24 млн.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Баварии», «Ювентуса» и ряда английских клубов.