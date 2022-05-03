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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гётце рассматривает переход в МЛС в будущем

03 Мая 2022 • 21:49 Комментировать

Полузащитник ПСВ Марио Гётце заявил журналистам, что в будущем мог бы попробовать свои силы в МЛС.

«Нет среднесрочного или долгосрочного плана, футбол слишком сложен и динамичен для этого. Моя идея заключается в том, что пока это возможно, я получаю удовольствие, играя в Европе. А потом, возможно, поеду в Америку. Это было бы здорово», - сказал Гётце в интервью DAZN.

Также он рассказал, почему в свое время покинул дортмундскую «Боруссию».

«В Дортмунде у меня было четыре разных тренера за четыре года. Это было как «качели». Это не удовлетворяло меня как игрока», - сказал футболист.

В этом сезоне Гётце провел за ПСВ в чемпионате Голландии 26 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСВ Марио Гётце МЛС
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