Гётце рассматривает переход в МЛС в будущем

Полузащитник ПСВ Марио Гётце заявил журналистам, что в будущем мог бы попробовать свои силы в МЛС.

«Нет среднесрочного или долгосрочного плана, футбол слишком сложен и динамичен для этого. Моя идея заключается в том, что пока это возможно, я получаю удовольствие, играя в Европе. А потом, возможно, поеду в Америку. Это было бы здорово», - сказал Гётце в интервью DAZN.

Также он рассказал, почему в свое время покинул дортмундскую «Боруссию».

«В Дортмунде у меня было четыре разных тренера за четыре года. Это было как «качели». Это не удовлетворяло меня как игрока», - сказал футболист.

В этом сезоне Гётце провел за ПСВ в чемпионате Голландии 26 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.