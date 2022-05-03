Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Ди Марцио: «Бавария» не позволит Левандовски покинуть клуб летом»

03 Мая 2022 • 21:22 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Джанлука Ди Марцио заявил, что «Бавария» не позволит нападающему Роберту Левандовски покинуть клуб летом.

В «Баварии» ожидают, что польский нападающий в полном объеме выполнит контрактные обязательства перед клубом, сообщает источник. Ранее была информация, что футболиста хотела бы видеть в своих рядах «Барселона».

Контракт Левандовски заканчивается летом следующего года. «Бавария» пока не смогла договорится с нападающим по поводу продления соглашения.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 32 матча, забил 34 гола и отдал 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
21:49 · Германия. Бундеслига
Гётце рассматривает переход в МЛС в будущем
21:22 · Германия. Бундеслига
Ди Марцио: «Бавария» не позволит Левандовски покинуть клуб летом»
19:40 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» нашла замену Холанну в испанском гранде
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Бастони и Гвардиолом
17:25 · Германия. Бундеслига
Нюбель: «Я могу представить себе возвращение в Бундеслигу – даже если клуб будет называться не «Бавария»
16:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» планирует продлить Нойера после подписания контракта с Мюллером
16:02 · Германия. Бундеслига
Кан: «Мюллер носит герб «Баварии» внутри себя, в сердце»
14:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продлила контракт с Мюллером официально
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не хочет платить 75 миллионов евро за Лукаку 2
12:58 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на звезду «РБ Лейпцига»
09:17 · Германия. Бундеслига
Хенесс считает, что Левандовски останется в «Баварии»
08:39 · Германия. Бундеслига
Тедеско: Выход в Лигу чемпионов уже не в наших руках
08:28 · Германия. Бундеслига
Беллингхем выбрал между Месси и Роналду
00:17 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско рискует остаться без Лиги чемпионов
02 Мая
23:30 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет сохранить Градецки
Все новости
Рекомендуем