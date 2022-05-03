Ди Марцио: «Бавария» не позволит Левандовски покинуть клуб летом»

Эксперт по трансферному рынку Джанлука Ди Марцио заявил, что «Бавария» не позволит нападающему Роберту Левандовски покинуть клуб летом.

В «Баварии» ожидают, что польский нападающий в полном объеме выполнит контрактные обязательства перед клубом, сообщает источник. Ранее была информация, что футболиста хотела бы видеть в своих рядах «Барселона».

Контракт Левандовски заканчивается летом следующего года. «Бавария» пока не смогла договорится с нападающим по поводу продления соглашения.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 32 матча, забил 34 гола и отдал 2 результативные передачи.