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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» нашла замену Холанну в испанском гранде

03 Мая 2022 • 19:40 Комментировать

В дортмундской «Боруссии» начали задумываться о замене для норвежца Эрлинга Холанна, которого различные европейские СМИ настойчиво отправляют на Туманный Альбион.

Как стало известно Sport1.de, в сферу интересов «шмелей» попал нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, имеющий опыт выступлений в Бундеслиге. Игрок два года провел во франкфуртском «Айнтрахте», где показал неплохую результативность.

Источник отмечает, что серб не против перейти в «Боруссию» ради постоянной игрой практики, которой обделен в «Реале». В текущем сезоне Йович принял участие в 13 матчах за «сливочных» и забил один гол.

«Манчестер Сити» в шаге от трансфера звёздного нападающего

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Лука Йович Эрлинг Холанн
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