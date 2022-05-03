«Боруссия» нашла замену Холанну в испанском гранде

В дортмундской «Боруссии» начали задумываться о замене для норвежца Эрлинга Холанна, которого различные европейские СМИ настойчиво отправляют на Туманный Альбион.

Как стало известно Sport1.de, в сферу интересов «шмелей» попал нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, имеющий опыт выступлений в Бундеслиге. Игрок два года провел во франкфуртском «Айнтрахте», где показал неплохую результативность.

Источник отмечает, что серб не против перейти в «Боруссию» ради постоянной игрой практики, которой обделен в «Реале». В текущем сезоне Йович принял участие в 13 матчах за «сливочных» и забил один гол.

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