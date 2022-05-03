Нюбель: «Я могу представить себе возвращение в Бундеслигу – даже если клуб будет называться не «Бавария»

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», высказался по поводу своего возможного возвращения в Германию.

«Я открыт, у меня нет мечты. Если будет предложение, я вернулся бы. Участие в Лиги чемпионов – это всегда цель, но не условие. Я могу представить себе возвращение в Бундеслигу – даже если клуб будет называться не «Бавария», — приводит слова Нюбеля издание Bayern&Germany.

Голкипер перешёл в стан «мюнхенцев» в 2020 году из «Шальке» в качестве свободного агента. Проведя за всё время 4 матча за команду, Нюбель в июле 2021 года отправился в аренду в «Монако». Срок аренды истекает в июне следующего года.

В текущем сезоне 25-летний немец провёл за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей, 14 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с немецким грандом истекает в 2023 году.