Мюнхенская «Бавария» посредством своего официального сайта объявила о пролонгации сотрудничества со старожилом команды Томасом Мюллером. Предыдущий договор между сторонами истекал летом следующего года. Новый контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

«Рад подписать новый контракт с клубом. Мне очень нравится выступать в этой футболке. Будем продолжат бороться вместе», - прокомментировал сделку Мюллер.

Томас – воспитанник футбольной академии «Баварии». За первую команду 32-летний нападающий выступает с 2009 года. В этом сезоне на его счету 12 забитых мячей и 24 голевые передачи в 43 поединках.