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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» продлила контракт с Мюллером официально

03 Мая 2022 • 14:41 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» посредством своего официального сайта объявила о пролонгации сотрудничества со старожилом команды Томасом Мюллером. Предыдущий договор между сторонами истекал летом следующего года. Новый контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

«Рад подписать новый контракт с клубом. Мне очень нравится выступать в этой футболке. Будем продолжат бороться вместе», - прокомментировал сделку Мюллер.

Томас – воспитанник футбольной академии «Баварии». За первую команду 32-летний нападающий выступает с 2009 года. В этом сезоне на его счету 12 забитых мячей и 24 голевые передачи в 43 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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