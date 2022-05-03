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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на звезду «РБ Лейпцига»

03 Мая 2022 • 12:58 Комментировать

Один из ведущих футболистов «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку может перейти в другой немецкий клуб – заинтересованность в его трансфере проявляет мюнхенская «Бавария». Об этом стало известно инсайдеру Педро Алмейде.

Журналист в соцсетях сообщил, что в подписании французского игрока лично заинтересован наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн. Он имеет опыт работы с Нкунку, когда тренировал «Лейпциг».

В текущем сезоне Кристофер отличился 31 забитым мячом и 20 голевыми передачами в 44 поединках за «быков». Его трансферная стоимость составляет 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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