Хенесс считает, что Левандовски останется в «Баварии»

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что польский форвард Роберт Левандовски останется в мюнхенской команде.

Хенесс заявил, что 33-летний польский футболист со стопроцентной вероятностью останется в мюнхенском клубе в следующем сезоне. Почётный президент «Баварии» отметил, что ему бы хотелось, чтобы руководство немецкой команды всё же договорилось с форвардом по поводу нового контракта.

Напомним, что действующее соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. В услугах польского игрока очень заинтересована «Барселона».