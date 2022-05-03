Тедеско: Выход в Лигу чемпионов уже не в наших руках

Наставник «Лейпцига» Доменико Тедеско не скрывал разочарования после поражения в немецком чемпионате от менхенгладбахской «Боруссии».

Тедеско заявил, что у «быков» остались ещё две игры в Бундеслиге, так что нужно постараться выложиться по полной программе и одержать победы. Тренер отметил, что, к огромному сожалению, выход в Лигу чемпионов уже не в руках «Лейпцига», но нужно верить в лучшее и продолжать бороться.

Напомним, что на данный момент футболисты «Лейпцига» занимают пятую строчку в турнирной таблице. «Быки» на один балл отстают от идущего на четвёртом месте «Фрайбурга».