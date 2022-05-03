Беллингхем выбрал между Месси и Роналду

Молодой английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

18-летний английский футболист отвечал на вопросы болельщиков и выбирал между двумя звёздными форвардами. В итоге игрок «Боруссии» между Месси и Роналду решил выбрать аргентинского нападающего «ПСЖ». Напомним, что Лионель в этом сезоне выиграл вместе с парижским клубом чемпионат Франции.

Джуд Беллингхем в этом сезоне в составе «Боруссии» провёл в немецкой лиге 30 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью ассистами.