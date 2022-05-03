«РБ Лейпциг» Тедеско рискует остаться без Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг», возглавляемый экс-наставником московского «Спартака» Доменико Тедеско, рискует остаться без Лиги чемпионов.

Сегодня, «Лейпциг» уступил в гостях мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:3), не сумев подняться в четвёрку лучших команд, дающую право на попадание в Лигу чемпионов.

Отставание от «Фрайбурга», идущего на четвёртом месте, составляет одно очко, четыре очка команда Тедеско проигрывает леверкузенскому «Байеру».

В немецкой Бундеслиге «Лейпцигу» осталось сыграть два матча – против «Аугсбурга» дома и против «Арминии на выезде».

«Фрайбург» дома примет берлинский «Унион», а после этого сыграет с «Байером» на выезде. Леверкузенцы же в предпоследнем туре проэкзаменуют «Хоффенхайм».