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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» Тедеско рискует остаться без Лиги чемпионов

03 Мая 2022 • 00:17 Комментировать
Боруссия М
3:1
РБ Лейпциг
окончен

«РБ Лейпциг», возглавляемый экс-наставником московского «Спартака» Доменико Тедеско, рискует остаться без Лиги чемпионов.

Сегодня, «Лейпциг» уступил в гостях мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:3), не сумев подняться в четвёрку лучших команд, дающую право на попадание в Лигу чемпионов.

Отставание от «Фрайбурга», идущего на четвёртом месте, составляет одно очко, четыре очка команда Тедеско проигрывает леверкузенскому «Байеру».

В немецкой Бундеслиге «Лейпцигу» осталось сыграть два матча – против «Аугсбурга» дома и против «Арминии на выезде».

«Фрайбург» дома примет берлинский «Унион», а после этого сыграет с «Байером» на выезде. Леверкузенцы же в предпоследнем туре проэкзаменуют «Хоффенхайм».


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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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