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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» хочет сохранить Градецки

02 Мая 2022 • 23:30 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
3.25 4.20 1.95
07.05 16:30

«Байер» предложит своему вратарю Лукашу Градецки новое соглашение.

По информации Bild, «Байер» начал переговоры по поводу продления контракта с Градецки. Нынешний договор истекает в конце июня 2023 года. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

32-летний голкипер сборной Финляндии выступает за немецкий клуб с июля 2018 года, перейдя из «Айнтрахта» на правах свободного агента. В этом сезоне он принял участие в 39 матчах, пропустил 52 мяча и провел десять игр на ноль во всех турнирах.

«Байер» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 58 очков после 32-го тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига Лукаш Градецки
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