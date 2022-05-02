«Байер» хочет сохранить Градецки

«Байер» предложит своему вратарю Лукашу Градецки новое соглашение.

По информации Bild, «Байер» начал переговоры по поводу продления контракта с Градецки. Нынешний договор истекает в конце июня 2023 года. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.

32-летний голкипер сборной Финляндии выступает за немецкий клуб с июля 2018 года, перейдя из «Айнтрахта» на правах свободного агента. В этом сезоне он принял участие в 39 матчах, пропустил 52 мяча и провел десять игр на ноль во всех турнирах.

«Байер» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 58 очков после 32-го тура.