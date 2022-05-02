«РБ Лейпциг» снова проиграл, откатившись на пятое место

«РБ Лейпциг» играл на выезде против «Боруссии» из Мёнхнгладбаха и потерпел второе поражение подряд. Коллектив Доменико Тедеско не был хуже соперника, но все же плохо реализовывал свои шансы.

В середине первого тайма команды обменялись голами, после чего Йонас Хоффман оформил дубль, причем второй мяч забил в меньшинстве, так как на 64-й минуте Нико Эльведи был удален - 3:1.

«РБ Лейпциг» идет пятым всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов, гладбахцы - 12-е.