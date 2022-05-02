«РБ Лейпциг» снова проиграл, откатившись на пятое место

«РБ Лейпциг» играл на выезде против «Боруссии» из Мёнхнгладбаха и потерпел второе поражение подряд. Коллектив Доменико Тедеско не был хуже соперника, но все же плохо реализовывал свои шансы.
В середине первого тайма команды обменялись голами, после чего Йонас Хоффман оформил дубль, причем второй мяч забил в меньшинстве, так как на 64-й минуте Нико Эльведи был удален - 3:1.
«РБ Лейпциг» идет пятым всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов, гладбахцы - 12-е.
Протокол игры
|(1:0) Эмболо Брель17'
|36'Нкунку Кристофер (1:1)
|(2:1) Хофманн Йонас45'
|(3:1) Хофманн Йонас77'
Зоммер Янн•Бейер Джордан•Эльведи Нико • 64'Бенсебаини Рами•Лайнер Штефан•Коне Куадио 88' 89' (Плеа Алассан ( 89') •Нойхаус Флориан • 90'Нец Лука 90' (Скалли Джозеф ( 90') •Хофманн Йонас • 90'Штиндль Ларс 23' 66' (Фридрих Марвин ( 66') •Эмболо Брель 89' (Крамер Кристоф ( 89')
Гулачи Петер•Симакан Мохамед 22' 46' (Клостерманн Лукас ( 46') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко 10' 33' (Хальстенберг Марсель ( 33') •Мукиэле Норди 80' (Собослаи Доминик ( 80') •Лаймер Конрад 80' (Форсберг Эмиль ( 80') •Кампль Кевин•Анхелиньо Хосе•Ольмо Дани•Нкунку Кристофер•Андре Силва 65' (Поульсен Юссуф ( 65')
Запасные: Мартинес Хосеп•Новоа Уго•Хенрихс Бенджамин•Адамс Тайлер
02 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).