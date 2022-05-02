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«РБ Лейпциг» снова проиграл, откатившись на пятое место

02 Мая 2022 • 23:30 Комментировать
Боруссия М
3:1
РБ Лейпциг
окончен

«РБ Лейпциг» играл на выезде против «Боруссии» из Мёнхнгладбаха и потерпел второе поражение подряд. Коллектив Доменико Тедеско не был хуже соперника, но все же плохо реализовывал свои шансы.

В середине первого тайма команды обменялись голами, после чего Йонас Хоффман оформил дубль, причем второй мяч забил в меньшинстве, так как на 64-й минуте Нико Эльведи был удален - 3:1.

«РБ Лейпциг» идет пятым всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов, гладбахцы - 12-е.

Протокол игры  
Боруссия М 3:1РБ Лейпциг
(1:0) Эмболо Брель17'   
  36'Нкунку Кристофер (1:1)
(2:1) Хофманн Йонас45'   
(3:1) Хофманн Йонас77'   
Зоммер ЯннБейер ДжорданЭльведи Нико   64'Бенсебаини РамиЛайнер ШтефанКоне Куадио   88'  89' (Плеа Алассан (  89') Нойхаус Флориан   90'Нец Лука  90' (Скалли Джозеф (  90') Хофманн Йонас   90'Штиндль Ларс   23'  66' (Фридрих Марвин (  66') Эмболо Брель  89' (Крамер Кристоф (  89')
Запасные: Гинтер МаттиасХеррманн ПатрикНосс КонорЗиппель ТобиасЯнчке Тони
Гулачи ПетерСимакан Мохамед   22'  46' (Клостерманн Лукас (  46') Орбан ВиллиГвардиол Йошко   10'  33' (Хальстенберг Марсель (  33') Мукиэле Норди  80' (Собослаи Доминик (  80') Лаймер Конрад  80' (Форсберг Эмиль (  80') Кампль КевинАнхелиньо ХосеОльмо ДаниНкунку КристоферАндре Силва  65' (Поульсен Юссуф (  65')
Запасные: Мартинес ХосепНовоа УгоХенрихс БенджаминАдамс Тайлер
02 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах РБ Лейпциг
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