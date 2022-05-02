«Байер» одолел «Айнтрахт» на пути к Лиге чемпионов

В Бундеслиге определён чемпион, но продолжается яростная борьба за Лигу чемпионов. Бросивший играть «Айнтрахт» не порадовал своих болельщиков и сегодня. Команда из Франкфурта проиграла на выезде «Байеру» со счетом 0:2.
Несмотря на примернее равенство по статистическим показателям, «фармацевты» были в ударе. Паулиньо открыл счет на 18-й минуте, а Патрик Шик в начале второго тайма поставил точку и стал лучшим бомбардиром за сезон среди легионеров «Байера».
Леверкузенцы с 58 очками идут на третьем месте, «Айнтрахт» - десятый.
Протокол игры
|(1:0) Паулиньо Жозе18'
|(2:0) Шик Патрик52'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Инкапье Пьеро•Арангис Чарлес 82' (Паласиос Эксекиэль ( 82') •Андрих Роберт•Диаби Мусса 88' (Синкгравен Дэйли ( 88') •Азмун Сердар 87' (Баумгартлингер Юлиан ( 87') •Паулиньо Жозе 81' (Баккер Митчел ( 81') •Шик Патрик 86' (Аларио Лукас ( 86')
Запасные: Лунёв Андрей•Грилль Леннарт
Трапп Кевин•Тута 46' (Кнауфф Ансгар ( 46') •Хасебе Макото•Н'Дика Эван•Чендлер Тимоти•Якич Кристиян•Хрустиц Айдин•Костич Филип 46' (Ламмерс Сэм ( 46') •Ахе Рагнар 73' (Соу Джибриль ( 73') •Хёуге Йенс 46' (Туре Альмами ( 46') •Пасьенса Гонсало 82' (Камада Даити ( 82')
02 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).