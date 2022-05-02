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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» одолел «Айнтрахт» на пути к Лиге чемпионов

02 Мая 2022 • 23:25 Комментировать
Байер Л
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

В Бундеслиге определён чемпион, но продолжается яростная борьба за Лигу чемпионов. Бросивший играть «Айнтрахт» не порадовал своих болельщиков и сегодня. Команда из Франкфурта проиграла на выезде «Байеру» со счетом 0:2.

Несмотря на примернее равенство по статистическим показателям, «фармацевты» были в ударе. Паулиньо открыл счет на 18-й минуте, а Патрик Шик в начале второго тайма поставил точку и стал лучшим бомбардиром за сезон среди легионеров «Байера».

Леверкузенцы с 58 очками идут на третьем месте, «Айнтрахт» - десятый.

Протокол игры  
Байер Л 2:0Айнтрахт Фр
(1:0) Паулиньо Жозе18'   
(2:0) Шик Патрик52'   
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба ЭдмонИнкапье ПьероАрангис Чарлес  82' (Паласиос Эксекиэль (  82') Андрих РобертДиаби Мусса  88' (Синкгравен Дэйли (  88') Азмун Сердар  87' (Баумгартлингер Юлиан (  87') Паулиньо Жозе  81' (Баккер Митчел (  81') Шик Патрик  86' (Аларио Лукас (  86')
Запасные: Лунёв АндрейГрилль Леннарт
Трапп КевинТута  46' (Кнауфф Ансгар (  46') Хасебе МакотоН'Дика ЭванЧендлер ТимотиЯкич КристиянХрустиц АйдинКостич Филип  46' (Ламмерс Сэм (  46') Ахе Рагнар  73' (Соу Джибриль (  73') Хёуге Йенс  46' (Туре Альмами (  46') Пасьенса Гонсало  82' (Камада Даити (  82')
Запасные: Граль ЙенсБаркок АйменХинтереггер МартинИльзанкер ШтефанДа Коста Данни
02 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт
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окончен Байер Л 2:0 Айнтрахт Фр 1.35 5.60 8.50
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