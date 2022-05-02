«Байер» одолел «Айнтрахт» на пути к Лиге чемпионов

В Бундеслиге определён чемпион, но продолжается яростная борьба за Лигу чемпионов. Бросивший играть «Айнтрахт» не порадовал своих болельщиков и сегодня. Команда из Франкфурта проиграла на выезде «Байеру» со счетом 0:2.

Несмотря на примернее равенство по статистическим показателям, «фармацевты» были в ударе. Паулиньо открыл счет на 18-й минуте, а Патрик Шик в начале второго тайма поставил точку и стал лучшим бомбардиром за сезон среди легионеров «Байера».

Леверкузенцы с 58 очками идут на третьем месте, «Айнтрахт» - десятый.