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Чемпионат Германии. Бундеслига

Шик стал лучшим иностранным форвардом «Байера»

02 Мая 2022 • 23:18 Комментировать
Байер Л
2:0
Айнтрахт Фр
окончен

Чешский нападающий «Байера» Патрик Шик забил свой 22 мяч и стал лучшим иностранцем по количеству голов за сезон.

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Айнтрахтом» нападающий Патрик Шик забил свой 22-й гол в текущем сезоне. Благодаря этому мячу 26-летний футболист стал лучшим иностранным форвардом «Байера» по количеству голов за сезон, в этом плане он обошёл Димитара Бербатова.

Всего Шик принял участие в 25 встречах Бундеслиги и помимо 21 забитого мяча отдал 3 голевые передачи. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

На текущий момент «Байер»  занимает третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 32 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига Патрик Шик Байер Леверкузен
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