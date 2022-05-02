Шик стал лучшим иностранным форвардом «Байера»

Чешский нападающий «Байера» Патрик Шик забил свой 22 мяч и стал лучшим иностранцем по количеству голов за сезон.

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги между «Байером» и «Айнтрахтом» нападающий Патрик Шик забил свой 22-й гол в текущем сезоне. Благодаря этому мячу 26-летний футболист стал лучшим иностранным форвардом «Байера» по количеству голов за сезон, в этом плане он обошёл Димитара Бербатова.

Всего Шик принял участие в 25 встречах Бундеслиги и помимо 21 забитого мяча отдал 3 голевые передачи. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

На текущий момент «Байер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 32 играх.