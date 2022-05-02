«Боруссия» Дортмунд официально объявила о трансфере Шлоттербека

Защитник Нико Шлоттербек со следующего сезона станет футболистом дортмундской «Боруссии». Об этом «шмели» официально объявили на своём сайте.

Шлоттербек стал уже вторым новичком дортмундской «Боруссии» перед началом летнего трансферного окна. Ранее команда заключила контракт с защитником «Баварии» Николасом Зюле.

Шлоттербек присоединится к дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента из «Фрайбурга». Футболист подписал контракт с командой Марко Розе сроком на 5 лет. На замену защитнику во «Фрайбурге» прибудет игрок «Боруссии» Мёнхенгладбах Николас Гинтер, который ранее уже выступал за «бразильцев из Брайсгау».