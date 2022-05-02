Гинтер станет игроком «Фрайбурга»

Защитник гладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер следующим летом присоединится на правах свободного агента к «Фрайбургу». По сообщениям немецкого издания Bild, официальное подтверждение трансфера состоится уже в ближайшее время.

Сам Гинтер является воспитанником «Фрайбурга» и выступал за команду с 2012 по 2014 год, после чего перебрался в дортмундскую «Боруссию».

На данный момент «Фрайбург» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, что даёт клубу право выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Но при этом команда сыграла на один матч больше, чем «РБ Лейпциг», который является их главным конкурентом.