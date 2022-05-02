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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гинтер станет игроком «Фрайбурга»

02 Мая 2022 • 18:46 Комментировать
Фрайбург
...
Унион Берлин
07.05 16:30

Защитник гладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер следующим летом присоединится на правах свободного агента к «Фрайбургу». По сообщениям немецкого издания Bild, официальное подтверждение трансфера состоится уже в ближайшее время.

Сам Гинтер является воспитанником «Фрайбурга» и выступал за команду с 2012 по 2014 год, после чего перебрался в дортмундскую «Боруссию».

На данный момент «Фрайбург» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, что даёт клубу право выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Но при этом команда сыграла на один матч больше, чем «РБ Лейпциг», который является их главным конкурентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Мёнхенгладбах Маттиас Гинтер
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ФРАЙБУРГ УНИОН БЕРЛИН
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