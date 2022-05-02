Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус раскритиковал игроков «Баварии» за отдых на Ибице

02 Мая 2022 • 10:05 Комментировать

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал игроков мюнхенского клуба за отдых на Ибице после поражения от «Майнца».

«Это недопустимо, особенно после такой игры. Если бы они выиграли, тогда – да, отдыхайте хоть три дня», - сказал Маттеус в интервью Sky.

«Бавария» оформила чемпионство в игре с дортмундской «Боруссией», которая закончилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенского клуба. В следующем туре команда проиграла в гостях «Майнцу», а игроки после матча отправились на Ибицу, чтобы провести там пару дней.

«После такой игры это невозможно! Нужно сохранять имидж клуба. Пока игроки гуляют в отпусках, фанаты злятся», - заявил Маттеус.

В самом клубе заявили, что поездка была предпринята с целью сплочения команды.

«Бавария» в десятый раз подряд стала чемпионом Бундеслиги, при этом ранее она вылетела из всех других турниров. В частности, борьбу в Лиге чемпионов клуб закончил на стадии четвертьфинала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  21:30 Байер Л ... Айнтрахт Фр 1.75 4.10 4.40
02.05  21:30 Боруссия М ... РБ Лейпциг 3.85 3.90 1.91
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
10:05 · Германия. Бундеслига
Маттеус раскритиковал игроков «Баварии» за отдых на Ибице
08:25 · Германия. Бундеслига
Новая форма «Баварии» на следующий сезон фото
01 Мая
22:55 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Барселоны» рассказал о встрече с Левандовски
03:57 · Германия. Бундеслига
500 игроков за сезон - в Бундеслиге установлен новый рекорд
30 Апреля
23:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам на выезде
22:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» намерен приобрести Брандта
21:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» ворвался в зону Лиги чемпионов, забив 4 мяча «Хоффенхайму»
21:22 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн со злостью отреагировал на поражение «Баварии»
19:54 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» считают Нуньеса слишком дорогой покупкой
19:46 · Германия. Бундеслига
Гнабри отвёрг предложение «Баварии» 1
19:31 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти выиграл чемпионаты всех главных футбольных лиг 4
19:00 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» — «Фрайбург»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:4
18:39 · Германия. Бундеслига
«Севилья» собирается поспорить с «Реалом» за Толиссо
18:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» проиграла «Майнцу», «Боруссия» - «Бохуму» 1
16:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:4
Все новости
Рекомендуем