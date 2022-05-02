Маттеус раскритиковал игроков «Баварии» за отдых на Ибице

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал игроков мюнхенского клуба за отдых на Ибице после поражения от «Майнца».

«Это недопустимо, особенно после такой игры. Если бы они выиграли, тогда – да, отдыхайте хоть три дня», - сказал Маттеус в интервью Sky.

«Бавария» оформила чемпионство в игре с дортмундской «Боруссией», которая закончилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенского клуба. В следующем туре команда проиграла в гостях «Майнцу», а игроки после матча отправились на Ибицу, чтобы провести там пару дней.

«После такой игры это невозможно! Нужно сохранять имидж клуба. Пока игроки гуляют в отпусках, фанаты злятся», - заявил Маттеус.

В самом клубе заявили, что поездка была предпринята с целью сплочения команды.

«Бавария» в десятый раз подряд стала чемпионом Бундеслиги, при этом ранее она вылетела из всех других турниров. В частности, борьбу в Лиге чемпионов клуб закончил на стадии четвертьфинала.