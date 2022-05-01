Спортивный директор «Барселоны» рассказал о встрече с Левандовски

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о сделке с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски.

«Встречи с агентом Левандовски не было. Кроме того, я не люблю говорить о переговорном процессе — это что-то личное.

Хочу добавить, что в «Барселоне» не любят обсуждать игроков, у которых есть контракты с другими клубами», — приводит слова Алемани спортивный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее испанские СМИ сообщали об интересе «Барселоны» к 33-летнему форварду. Кроме того, авторитетное издание Marca писала, что Левандовски может продолжить карьеру в «Барселоне», так как в каталонском клубе выше шансы выиграть «Золотой мяч».

В текущем сезоне 33-летний поляк принял участие в 44 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 49 голов и отметился 6 результативными передачами.

В сезоне-2021/22 Левандовски выиграл 8-е чемпионство в составе «Баварии».