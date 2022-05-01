500 игроков за сезон - в Бундеслиге установлен новый рекорд

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» съездила в гости к «Арминии», где сумела добыть одно очко. «Герта» могла претендовать на большее, но хозяевам удалось сравнять счет буквально в самом конце матча. В составе берлинского клуба на 78-й минуте на поле появился Лука Волльшлегер, который заменил на поле Марко Рихтера.

Волльшлегер стал 500-м игроком, который был задействован в матчах немецкого чемпионата в этом сезоне, что стало новым рекордом Бундеслиги. Еще никогда ранее по ходу сезона на поле не появлялось столь большое количество игроков. Для 19-летнего Луки это был первый матч в текущем сезоне.