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Чемпионат Германии. Бундеслига

500 игроков за сезон - в Бундеслиге установлен новый рекорд

01 Мая 2022 • 03:57 Комментировать
Арминия
1:1
Герта
окончен

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» съездила в гости к «Арминии», где сумела добыть одно очко. «Герта» могла претендовать на большее, но хозяевам удалось сравнять счет буквально в самом конце матча. В составе берлинского клуба на 78-й минуте на поле появился Лука Волльшлегер, который заменил на поле Марко Рихтера.

Волльшлегер стал 500-м игроком, который был задействован в матчах немецкого чемпионата в этом сезоне, что стало новым рекордом Бундеслиги. Еще никогда ранее по ходу сезона на поле не появлялось столь большое количество игроков. Для 19-летнего Луки это был первый матч в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Лука Волльшлегер
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