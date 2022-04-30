Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» считают Нуньеса слишком дорогой покупкой

30 Апреля 2022 • 19:54 Комментировать

«Бавария» не будет продолжать попытки приобрести нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Футболист привлек интерес многих клубов после своего выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Среди этих команд была и «Бавария», однако, немцы не собираются дальше вести переговоры о приобретении игрока, сообщает Bild.

В клубе посчитали, что ценник в размере 70-80 миллионов евро слишком высок.

Ранее была информация, что в шорт-лист мюнхенского клуба входит форвард «Аякса» Себастьян Аллер. Также ранее сообщалось, что «Баварию» может покинуть ее лучший бомбардир Роберт Левандовски, которого связывают с переходом в «Барселону».

В этом сезоне Нуньес провел в чемпионате Португалии 26 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Бавария Дарвин Нуньес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Майнц 3:1 Бавария
окончен Боруссия Д 3:4 Бохум 1.45 4.90 6.70
окончен Аугсбург 1:4 Кёльн 2.80 3.45 2.50
окончен Штуттгарт 1:1 Вольфсбург 2.00 3.75 3.60
окончен Арминия 1:1 Герта
окончен Хоффенхайм 3:4 Фрайбург 2.50 3.50 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
21:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» ворвался в зону Лиги чемпионов, забив 4 мяча «Хоффенхайму»
21:22 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн со злостью отреагировал на поражение «Баварии»
19:54 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» считают Нуньеса слишком дорогой покупкой
19:46 · Германия. Бундеслига
Гнабри отвёрг предложение «Баварии» 1
19:31 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти выиграл чемпионаты всех главных футбольных лиг 4
19:00 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» — «Фрайбург»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:4
18:39 · Германия. Бундеслига
«Севилья» собирается поспорить с «Реалом» за Толиссо
18:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» проиграла «Майнцу», «Боруссия» - «Бохуму»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:4
16:00 · Германия. Бундеслига
«Майнц» — «Бавария»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
08:46 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Боруссии» рассказал о сорвавшемся переходе Холанна в топ-клуб АПЛ
01:54 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн опроверг информацию, что Ньянзу будет отдан в аренду
29 Апреля
23:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала Гнабри улучшенное предложение, игрок всё ещё
23:26 · Германия. Бундеслига
«Унион» попрощался с надеждами на Лигу чемпионов в матче с главным аутсайдером
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придётся потратить 100 миллионов евро, чтобы заполучить Нкунку
Все новости
Рекомендуем