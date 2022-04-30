В «Баварии» считают Нуньеса слишком дорогой покупкой

«Бавария» не будет продолжать попытки приобрести нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Футболист привлек интерес многих клубов после своего выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Среди этих команд была и «Бавария», однако, немцы не собираются дальше вести переговоры о приобретении игрока, сообщает Bild.

В клубе посчитали, что ценник в размере 70-80 миллионов евро слишком высок.

Ранее была информация, что в шорт-лист мюнхенского клуба входит форвард «Аякса» Себастьян Аллер. Также ранее сообщалось, что «Баварию» может покинуть ее лучший бомбардир Роберт Левандовски, которого связывают с переходом в «Барселону».

В этом сезоне Нуньес провел в чемпионате Португалии 26 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.