Гнабри отвёрг предложение «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри отвёрг последнее предложение о продлении контракта. Ранее «Бавария» обратилась к футболисту с улучшенным контрактом, согласно которому его зарплата могла бы составлять 17-19 миллионов евро за сезон. Игрок посчитал такие цифры недостаточными для себя.

Ранее Гнабри заявлял, что хочет иметь зарплату, сопоставимую с лидерами клуба. «Бавария», в свою очередь, заявила, что последнее предложение было окончательным.

Контракт Гнабри с мюнхенским клубом заканчивается в 2023 году. В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 32 матча, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.