«Севилья» собирается поспорить с «Реалом» за Толиссо

«Севилья» собирается поспорить с «Реалом» за полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо.

Контракт футболиста заканчивается этим летом, таким образом, он может перейти абсолютно бесплатно. Толиссо не попадает в основной состав мюнхенского клуба, поэтому, ожидается, что «Бавария» не будет удерживать игрока. Интерес к футболисту проявляют «Севилья» и «Реал», сообщает Fichajes.

Мадридский клуб пытается найти замену Иско, который, скорее всего, уйдет из команды летом. «Севилья», в свою очередь, обеспокоена возрастом Ивана Ракитича.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.