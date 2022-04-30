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«Севилья» собирается поспорить с «Реалом» за Толиссо

30 Апреля 2022 • 18:39 Комментировать

«Севилья» собирается поспорить с «Реалом» за полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо.

Контракт футболиста заканчивается этим летом, таким образом, он может перейти абсолютно бесплатно. Толиссо не попадает в основной состав мюнхенского клуба, поэтому, ожидается, что «Бавария» не будет удерживать игрока. Интерес к футболисту проявляют «Севилья» и «Реал», сообщает Fichajes.

Мадридский клуб пытается найти замену Иско, который, скорее всего, уйдет из команды летом. «Севилья», в свою очередь, обеспокоена возрастом Ивана Ракитича.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Севилья Корентен Толиссо
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