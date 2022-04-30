Нагельсманн опроверг информацию, что Ньянзу будет отдан в аренду

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил журналистам, что считает защитника Танги Ньянзу постоянным членом команды.

«Отдавать Танги в аренду — не вариант, он точно останется с нами. Он хорошо развился. Он большой талант, и для меня он запланирован как постоянный член команды и сыграет свою роль», — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что наставник «Баварии» недоволен систематическими ошибками футболиста в обороне и собирается отдать его в аренду на ближайшие два года.

В этом сезоне 19-летний защитник провел 19 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.