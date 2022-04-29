«Бавария» сделала Гнабри улучшенное предложение, игрок всё ещё

«Бавария» сделала полузащитнику Гнабри улучшенное предложение по продлению контракта. Согласно новому соглашению, игрок будет получать от 17 до 19 миллионов евро в год. Вероятнее всего, это окончательное предложение от мюнхенского клуба.

Однако, футболист пока не спешит ставить свою подпись, считая, что заслуживает зарплаты на уровне лучших игроков клуба. Ожидается, что, если переговоры не закончатся успехом, Гнабри покинет команду в 2023 году на правах свободного агента, сообщает Bild.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 31 матч, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.