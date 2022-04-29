Хави Мартинес: Левандовски надеется, что в «Барселоне» сможет выиграть «Золотой мяч»

Испанский экс-полузащитник «Баварии» Хави Мартинес высказался по поводу ситуации с польским форвардом Робертом Левандовски.

Мартинес заявил, что польский футболист, скорее всего, считает, что в каталонской команде он сможет наконец-то выиграть «Золотой мяч», о котором Роберт давно мечтает. Испанец отметил, что если «Бавария» не хочет продавать польского бомбардира, то у команды большие проблемы.

Напомним, что Роберт Левандовски хочет уже этим летом перебраться в «Барселону». В этом сезоне поляк провёл в немецкой лиге 31 матч и забил 33 гола.