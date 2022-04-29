«Бавария» не повысит зарплату Левандовски

Руководители мюнхенской «Баварии» не собираются повышать зарплату звёздному польскому нападающему Роберту Левандовски.

Как сообщает издание Munich Abendzeitung, представители мюнхенской команды не рассматривают вариант с повышением зарплаты 33-летнего польского футболиста, так как «Бавария» понесла серьёзные финансовые потери за последние несколько лет из-за коронавируса. Напомним, что действующий контракт форварда с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 31 матч и отметился 33 забитыми мячами.