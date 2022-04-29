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«Бавария» не повысит зарплату Левандовски

29 Апреля 2022 • 08:18 Комментировать

Руководители мюнхенской «Баварии» не собираются повышать зарплату звёздному польскому нападающему Роберту Левандовски.

Как сообщает издание Munich Abendzeitung, представители мюнхенской команды не рассматривают вариант с повышением зарплаты 33-летнего польского футболиста, так как «Бавария» понесла серьёзные финансовые потери за последние несколько лет из-за коронавируса. Напомним, что действующий контракт форварда с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 31 матч и отметился 33 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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