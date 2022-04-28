Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации британской редакции The Sun, польский форвард намерен перейти в испанский клуб, чтобы наконец-то выиграть «Золотой мяч».

Левандовски выиграл свой восьмой чемпионский титул в составе «Баварии», он хочет перейти в другую европейскую команду. Польский нападающий рассматривает «Барселону», так как успех с испанским грандом поможет помочь ему стать «великим игроком мира».

Стоит отметить, что Левандовски недоволен диалогом с руководством о новом контракте. Футболист считает, что предлагаемый контракт не соответствует его ценности.

Действующий контракт 33-летнего игрока истекает летом 2023 года.