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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы выиграть «Золотой мяч»

28 Апреля 2022 • 22:30 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации британской редакции The Sun, польский форвард намерен перейти в испанский клуб, чтобы наконец-то выиграть «Золотой мяч».

Левандовски выиграл свой восьмой чемпионский титул в составе «Баварии», он хочет перейти в другую европейскую команду. Польский нападающий рассматривает «Барселону», так как успех с испанским грандом поможет помочь ему стать «великим игроком мира».

Стоит отметить, что Левандовски недоволен диалогом с руководством о новом контракте. Футболист считает, что предлагаемый контракт не соответствует его ценности.

Действующий контракт 33-летнего игрока истекает летом 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Ла Лига Роберт Левандовски
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