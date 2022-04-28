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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус считает, что доминирование «Баварии» скоро закончится

28 Апреля 2022 • 16:01 Комментировать

Экс-футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус заявил журналистам, что доминирование «Баварии» в немецком футболе скоро подойдёт к концу.

«В ближайшие пять лет «Бавария» не будет чемпионами пять раз, а только три раза», — смело заявил бывший полузащитник.

Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии в десятый раз подряд, но при этом провалился в Лиге чемпионов, вылетев на стадии четвертьфинала.

«Бавария» допустила ошибки в планировании и не работала так дальновидно, как в предыдущие годы. Слишком часто клуб опаздывает с переговорами, достаточно взглянуть на Роберта Левандовски. Раньше все было более стабильно, сейчас что-то дает сбои», — считает Маттеус.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус
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