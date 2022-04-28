Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону» и ждёт разрешения вопроса.

Ранее была информация, что агент игрока встретился с представителем каталонского клуба, на которой они обсудили личный контракт футболиста.

Встреча прошла плодотворно и Левандовски сообщил, что хочет покинуть «Баварию» и перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

Форвард сказал своему агенту, что не хочет устраивать «мыльную оперу» из этого трансфера, и пожелал, чтобы вопрос о переходе решился в течение 15 дней, уточняет источник.