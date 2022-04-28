Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски хочет перейти в «Барселону» и ждёт разрешения вопроса

28 Апреля 2022 • 13:19 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону» и ждёт разрешения вопроса.

Ранее была информация, что агент игрока встретился с представителем каталонского клуба, на которой они обсудили личный контракт футболиста.

Встреча прошла плодотворно и Левандовски сообщил, что хочет покинуть «Баварию» и перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

Форвард сказал своему агенту, что не хочет устраивать «мыльную оперу» из этого трансфера, и пожелал, чтобы вопрос о переходе решился в течение 15 дней, уточняет источник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» рассчитывает купить Беллингхема через год
13:19 · Германия. Бундеслига
Левандовски хочет перейти в «Барселону» и ждёт разрешения вопроса
13:10 · Германия. Бундеслига
Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» ограничит себя в сексе, если клуб не пройдет «Вест Хэм»
12:49 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски обсудит с «Баварией» новый контракт форварда
11:42 · Германия. Бундеслига
СМИ: «Бавария» пыталась переманить Нико Шлоттербека, но было поздно
11:32 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Айнтрахту будет сложно справиться с Антонио»
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов провести медицинский осмотр Рюдигера
10:36 · Германия. Бундеслига
Представители «Барселоны» встретились с агентом Левандовски
10:18 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» хочет подписать защитника «Баварии»
09:57 · Германия. Бундеслига
Кроос о 10 титулах «Баварии»: Дело не только в деньгах
09:55 · Германия. Бундеслига
«Герта» и «Шальке» включились в борьбу за Сидибе
09:47 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «Ренна»
08:58 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Аллера
01:08 · Англия. Премьер-лига
Подольски призывает «Арсенал» купить Холанна
27 Апреля
23:51 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии перейдёт из «Фрайбурга» в дортмундскую «Боруссию»
Все новости
Рекомендуем