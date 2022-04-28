Агент Левандовски обсудит с «Баварией» новый контракт форварда

Агент польского нападающего Роберта Левандовски прилетел в Мюнхен для того, чтобы провести переговоры с боссами «Баварии» по поводу нового контракта форварда.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, агент Пини Захави прибыл в Мюнхен для того, чтобы обсудить с руководителями «Баварии» новое соглашение 33-летнего польского футболиста. Напомним, что действующий контракт Левандовски с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года. В услугах форварда очень заинтересована «Барселона».

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 31 встречу и отметился 33 забитыми мячами.