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Чемпионат Германии. Бундеслига

СМИ: «Бавария» пыталась переманить Нико Шлоттербека, но было поздно

28 Апреля 2022 • 11:42 Комментировать

«Бавария» пыталась переманить защитника «Фрайбурга» Нико Шлоттербека, но было поздно. Игрок уже принял предложение дортмундской «Боруссии» и решил не менять своего решения.

Мюнхенский клуб связался с футболистом в самый последний момент, об этом сообщает Bild. Шлоттербек, который уже дал слово боссам «Боруссии», решил не нарушать обещания.

Таким образом, звонок «Баварии» оказался слишком запоздалым, даже несмотря на то, что мюнхенцы попытались предложить футболисту более выгодные финансовые условия.

В этом сезоне Шлоттербек провел в составе «Фрайбурга» в Бундеслиге 29 матчей и забил 4 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Нико Шлоттербек
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