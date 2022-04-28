Представители «Барселоны» встретились с агентом Левандовски

Директор «Барселоны» Матеу Алемани провел встречу с агентом нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Встреча прошла в среду вечером в одном из барселонских ресторанов, сообщает журналист и эксперт по трансферам Жерар Ромеро.

Представитель «Барселоны» проинформировал агента Пини Захави о том, что клуб готов выложить около 30–35 миллионов евро за подписание Левандовски этим летом.

Каталонская команда также готова предложить форварду двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год, что, по сути, соответствует требованиям поляка о трехлетнем контракте, которые он выдвигает «Баварии».

Сообщается, что «Барселона» также призвала Захави и Левандовски оказать давление на мюнхенский клуб, чтобы они санкционировали уход футболиста в летнее трансферное окно.