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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лейпциг» хочет подписать защитника «Баварии»

28 Апреля 2022 • 10:18 Комментировать

Защитник «Баварии» Танги Ньянзу заинтересовал «Лейпциг», сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Бавария» готова отдать Ньянзу «Лейпцигу» в аренду на два сезона без опции выкупа. Сам игрок заинтересован в этом переходе ради получения большего игрового времени.

Защитник перешёл в «Баварию» в 2020 году из «ПСЖ» в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан до 2024 года.

За два года игрок провёл за мюнхенский клуб 26 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. На Transfermarkt Ньянзу оценивается в €9 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Танги Ньянзу
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