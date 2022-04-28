«Лейпциг» хочет подписать защитника «Баварии»

Защитник «Баварии» Танги Ньянзу заинтересовал «Лейпциг», сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Бавария» готова отдать Ньянзу «Лейпцигу» в аренду на два сезона без опции выкупа. Сам игрок заинтересован в этом переходе ради получения большего игрового времени.

Защитник перешёл в «Баварию» в 2020 году из «ПСЖ» в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан до 2024 года.

За два года игрок провёл за мюнхенский клуб 26 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. На Transfermarkt Ньянзу оценивается в €9 млн.