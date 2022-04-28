Кроос о 10 титулах «Баварии»: Дело не только в деньгах

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу доминирования мюнхенской «Баварии» в немецком чемпионате.

Кроос сказал, что дело не только в деньгах, ведь последние пару лет у соперников «Баварии» были шансы занять первое место, но, например, дортмундская «Боруссия» часто теряет очки в матчах с середняками и аутсайдерами. Полузащитник отметил, что мюнхенская команда ещё очень сильна в психологическом плане.

Напомним, что «Бавария» в этом сезоне уже обеспечила себе досрочный чемпионский титул. Мюнхенцы выиграли чемпионство в десятый раз кряду.