«Герта» и «Шальке» включились в борьбу за Сидибе

«Герта» и «Шальке» включились в борьбу за крайнего защитника «Монако» Джибриля Сидибе.

Сидибе провел в Лиге 1 всего 16 матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием. Защитник собирается покинуть клуб после окончания срока контракта этим летом.

Футболистом заинтересовались «Герта» и «Шальке», сообщает Foot Mercato. Также он находится в сфере интересов некоторых клубов АПЛ.

Ранее 29-летний игрок заявил, что намерен найти клуб, который даст ему постоянное игровое время, и хочет побороться за попадание в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.