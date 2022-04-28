Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «Ренна» Амари Траоре. 30-летний футболист в 29 матчах в Лиге 1 забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Игрок сборной Мали проводит, возможно, лучший сезон в своей карьере, что не осталось незамеченным боссами дортмундской «Боруссии».

Немецкий клуб намерен усилить правый фланг обороны и Траоре рассматривается в качестве возможного кандидата на эту позицию, сообщает Foot Mercato.

Также, по информации издания, футболистом интересуются франкфуртский «Айнтрахт» и некоторые клубы АПЛ.