Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Аллера

Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за нападающего «Аякса» Себастьяна Аллера.

Форвард проводит хороший сезон за голландский клуб. Он сыграл за «Аякс» 39 матчей и забил 33 гола. Нынешний главный тренер амстердамского клуба Эрик тен Хаг, который летом возглавит «Манчестер Юнайтед», хотел бы видеть нападающего в рядах своего нового клуба.

В борьбу за Аллера включилась и «Боруссия» из Дортмунда, сообщает The Sun. Немцы рассматривают форварда, как потенциальную замену Эрлингу Холанну, который летом перейдет в другой клуб.