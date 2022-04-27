«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с Тедеско

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско убедил своей работой руководство клуба продлить с ним действующий контракт.

По данным немецкого издания Bild, боссы «быков» уже проинформировали наставника команды о том, что хотят продлить с ним контракт и предложить новое соглашение в долгосрочной перспективе. Сообщается, что этим вопросом стороны займутся уже в концовке сезона или летом этого года.

Тедеско возглавил «РБ Лейпциг» в декабре 2021 года. «Быки» под руководством специалиста сыграл 24 матча, в которых добыли 16 побед, еще пять раз сыграли вничью и трижды проиграли.

В Бундеслиге «РБ Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В 31-м туре «быки» проиграли «Унион Берлину» (1:2) и прервали серию без поражений в чемпионате Германии, которая насчитывала 9 матчей.

В Лиге Европы «Лейпциг» 28 апреля сыграет против «Рейнджерс». Первая встреча пройдет на «Ред Булл Арене» в Германии. Начало – в 22:00 мск.

Российским болельщикам Тедеско известен своей работой в России со «Спартаком» с 2019 по 2021 год.