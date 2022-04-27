«Бавария» отдаст Куасси в аренду в следующем сезоне

L’Équipe сообщил, что защитник мюнхенской «Баварии» Танги Куасси собирается покинуть клуб на правах аренды в следующем сезоне. В «Баварии» по-прежнему не убеждены выступлениями футболиста.

Защитник подвергся открытой критике со стороны своего главного тренера, в частности, после того, как игрок ударил соперника локтем в матче с «Арминией»:

«Несмотря на свой юный возраст, Танги должен научиться лучше управлять своим поведением в воздушных единоборствах».

Ранее в этом сезоне Нагельсманн недвусмысленно заявил, что француз попал в стартовый состав только из-за травм других футболистов и что он не соответствует требуемому стандарту:

«Он по-прежнему допускает слишком много позиционных ошибок, а также в плане чтения игры».

Как сообщает источник, наиболее вероятным местом аренды Куасси станет «РБ Лейпциг».