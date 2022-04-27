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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски встретится с представителями «Баварии» на этой неделе

27 Апреля 2022 • 16:31 Комментировать

Сообщается, что на этой неделе в Мюнхене должна состояться встреча между мюнхенской «Баварией» и агентом Роберта Левандовски Пино Захави.

Захави, скорее всего, собирается предложить трансфер, но «Бавария» действительно хочет сохранить Левандовски, по крайней мере, еще на год. Учитывая тот факт, что они не смогли подписать Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии», чемпионы Бундеслиги, вероятно, предложат ему новое соглашение.

Текущий контракт нападающего рассчитан до 2023 года и, возможно, если «Бавария» не предложит игроку продления контракта как минимум на два сезона, футболист станет рассматривать предложение «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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