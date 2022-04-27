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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри ждет результатов переговоров с «Баварией»

27 Апреля 2022 • 16:26 Комментировать

Полузащитник Серж Гнабри ждет результатов переговоров с «Баварией» по поводу продления контракта, чтобы определиться со своим будущим.

Как сообщают в немецком клубе, ни «Бавария», ни Гнабри не хотят расставаться, однако контракт футболиста заканчивается через год, а переговоры по заключению нового соглашения пока не увенчались успехом.

Сообщается, что Гнабри хочет зарплату на уровне лидеров команды. Однако «Бавария» пока не спешит заключать долгосрочного соглашения на большую сумму. Этим воспользовались конкуренты немецкого клуба – «Реал» следит за развитием событий, но пока не предпринимает никаких конкретных шагов.

Также сообщается, что, если переговоры между «Баварией» и футболистом все же зайдут в тупик, немецкий клуб будет рассматривать Энтони и Кристофера Нкунку в качестве потенциальных кандидатов на место Гнабри.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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