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Чемпионат Германии. Бундеслига

Йович хочет вернуться в Бундеслигу

27 Апреля 2022 • 13:43 Комментировать

Нападающий «Реала» Лука Йович хочет вернуться в Бундеслигу, сообщает Sky Sport Germany.

Ранее Йович выступал за «Айнтрахт» из Франкфурта, но в 2019 году был куплен за огромные деньги мадридским «Реалом».

Тем не менее, за три года нападающий провел в испанском клубе только 49 матчей, в которых отметился всего тремя голами. Во второй половине сезона 2020-21 он вернулся на правах аренды во Франкфурт, но не смог произвести впечатления и там. После возвращения в «Реал», главный тренер клуба Карло Анчелотти решил дать еще один шанс форварду, но он им не воспользовался.

Йович собирается покинуть мадридский клуб в конце сезона. Сообщается, что нападающий хочет вернуться в Бундеслигу, несмотря на интерес со стороны «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Йович
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