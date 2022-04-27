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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски недоволен словами Салихамиджича о том, что «Бавария» не продаст игрока

27 Апреля 2022 • 11:36 Комментировать

Польский форвард Роберт Левандовски недоволен недавними словами спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича.

По информации Sport Bild, 33-летний польский футболист остался недоволен высказываниями Салихамиджича, который недавно заявил о том, что мюнхенская команда этим летом не собирается никуда отпускать форварда. Напомним, что Левандовски собирается летом сменить клубную прописку и перебраться в «Реал», «Барселону» или «ПСЖ».

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 31 встречу. Форвард отметился 33 забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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