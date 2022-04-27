Анхелиньо: С приходом Тедеско «Лейпциг» стал играть лучше

Испанский защитник «Лейпцига» Анхелиньо в разговоре с журналистами рассказал о том, как изменилась игра команды после прихода Доменико Тедеско.

Анхелиньо сказал, что команда очень сильно изменилась с января. Испанец отметил, что с приходом Доменико Тедеско «быки» стали играть намного лучше. Защитник добавил, что всем игрокам очень комфортно работать с этим тренером, так что все надеются закончить сезон как можно выше в турнирной таблице Бундеслиги.

Напомним, что на данный момент «быки» под шефством Тедеско занимают четвёртую строчку в немецком чемпионате.