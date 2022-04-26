Бенсебаини поменяет одну «Боруссию» на другую

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини может перейти в «Боруссию» из Дортмунда, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, переговоры находятся в финальной стадии. Сумма трансфера составит €17 млн. Игроку будет предложен контракт до 2026 года.

Бенсебаини перешёл в мёнхенгладбахский клуб в 2019 году из «Ренна» за €8 млн. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний алжирец провёл за «гладбах» 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €17 млн.