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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» на выезде обыграл «Бохум»

24 Апреля 2022 • 18:30 Комментировать
Бохум
0:2
Аугсбург
окончен

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» в гостях переиграл «Бохум» (2:0).

Победу «Аугсбургу» принесли точные удары Андре Хана и Михаэля Грегорича.

«Бохум» имеет в активе 36 очков и занимает 13-ю строчку, «Аугсбург» отстаёт на один зачётный балл.

Протокол игры  
Бохум 0:2Аугсбург
  15'Хан Андре (0:1)
  43'Грегорич Михаэль (0:2)
Риман МануэльГамбоа КристианБелла-Котчап АрмельЛайч МаксимДанило Соарес  74' (Лёвен Эдуард (  74') Лосилья АнтониАсано ТакумаРеджбекай Элвис  74' (Бокхорн Эберт (  74') Патрик Остерхаге  57' (Локадия Юрген (  57') Хольтманн Геррит  57' (Полтер Себастьян (  57') Цоллер Симон  57' (Блум Данни (  57')
Запасные: Эссер МихаэльТеше РобертМашович ЭрханПантович Милош
Гикевич РафалГумни РобертГоувелеув ДжеффриОксфорд РисКалиджиури Даниэль  89' (Удуохаи Феликс (  89') Груэсо Карлос  89' (Фрамбергер Рафаэль (  89') Дорш Никлас   47'Иаго Лопес  65' (Майер Арне (  65') Хан Андре  59' (Педерсен Мадс (  59'   84') Варгас Рубен  59' (Нидерлехнер Флориан (  59') Грегорич Михаэль
Запасные: Пепи РикардоВинтер ФредерикКоубек ТомашФиннбогасон Альфред
24 апреля. Стадион "Ревирпауэрштадион".

 

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окончен Бохум 0:2 Аугсбург 2.25 3.15 3.50
Идет 69 минута Герта 1:0 Штуттгарт 3.35 3.30 2.25
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