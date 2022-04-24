«Аугсбург» на выезде обыграл «Бохум»

Завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Аугсбург» в гостях переиграл «Бохум» (2:0).
Победу «Аугсбургу» принесли точные удары Андре Хана и Михаэля Грегорича.
«Бохум» имеет в активе 36 очков и занимает 13-ю строчку, «Аугсбург» отстаёт на один зачётный балл.
Протокол игры
|15'Хан Андре (0:1)
|43'Грегорич Михаэль (0:2)
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан•Белла-Котчап Армель•Лайч Максим•Данило Соарес 74' (Лёвен Эдуард ( 74') •Лосилья Антони•Асано Такума•Реджбекай Элвис 74' (Бокхорн Эберт ( 74') •Патрик Остерхаге 57' (Локадия Юрген ( 57') •Хольтманн Геррит 57' (Полтер Себастьян ( 57') •Цоллер Симон 57' (Блум Данни ( 57')
Запасные: Эссер Михаэль•Теше Роберт•Машович Эрхан•Пантович Милош
Гикевич Рафал•Гумни Роберт•Гоувелеув Джеффри•Оксфорд Рис•Калиджиури Даниэль 89' (Удуохаи Феликс ( 89') •Груэсо Карлос 89' (Фрамбергер Рафаэль ( 89') •Дорш Никлас • 47'Иаго Лопес 65' (Майер Арне ( 65') •Хан Андре 59' (Педерсен Мадс ( 59' ) • 84'Варгас Рубен 59' (Нидерлехнер Флориан ( 59') •Грегорич Михаэль
24 апреля. Стадион "Ревирпауэрштадион".