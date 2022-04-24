Азмун высказался после дебютного гола за «Байер»

Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун поделился с журналистами эмоциями после дебютного гола в составе леверкузенской команды.

Сердар сказал, что он, безусловно, рад своему дебютному голу, но впереди ещё будут сложные матчи, где нужно будет выкладываться по полной программе. Азмун отметил, что верит в то, что «Байер» по итогам чемпионате сможет пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, что гол Азмуна помог «фармацевтам» крупно обыграть «Гройтер Фюрт» со счётом 4:1. На данный момент леверкузенский «Байер» занимает третью строчку в турнирной таблице немецкой лиги.