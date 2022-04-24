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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: 10 титулов кряду в Бундеслиге - это большой успех

24 Апреля 2022 • 12:01 Комментировать

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу очередного чемпионского титула мюнхенской команды.

Левандовски сказал, что снова стать чемпионом Германии это огромное достижение, которым сейчас нужно просто наслаждаться. Роберт отметил, что каждый сезон для него особенный. Поляк добавил, что через несколько лет люди полностью осознают, что десять чемпионских титулов кряду в Бундеслиге это большой успех.

Напомним, что «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и досрочно завоевала чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Роберт Левандовски
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